12.07.2020, 09:30

ФОТО | В Пыхья-Таллинне пьяный водитель без прав врезался в автобус

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Foto: Taavi Sepp

Вчера вечером в 22:30 Центр тревоги получил сообщение, что на перекрестке улиц Сыле и Кольде произошло ДТП.

По первоначальным данным, управлявший автомобилем Audi 50-летний мужчина двигался по улице Сыле со стороны улицы Маиси в направлении улицы Ванику. Водитель потерял управление машиной и врезался в левый бок маршрутного автобуса.

Управлявший автомобилем мужчина употреблял алкоголь, и у него не было водительских прав. Водителя и пассажира Audi доставили на осмотр в больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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