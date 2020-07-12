ФОТО | В Пыхья-Таллинне пьяный водитель без прав врезался в автобус

По первоначальным данным, управлявший автомобилем Audi 50-летний мужчина двигался по улице Сыле со стороны улицы Маиси в направлении улицы Ванику. Водитель потерял управление машиной и врезался в левый бок маршрутного автобуса.

Управлявший автомобилем мужчина употреблял алкоголь, и у него не было водительских прав. Водителя и пассажира Audi доставили на осмотр в больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются.