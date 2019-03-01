ФОТО: В Пыхья-Таллинне под колесами автомобиля погибла пожилая женщина(50)
Сегодня утром произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где пешеход попал под машину и погиб.
Сегодня утром произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где пешеход попал под машину и погиб.
В 9:30 в Пыхья-Таллинне автомобиль сбил пожилую женщину, которая, по первоначальным данным, переходила дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где ехавший по улице Теэстузе в торону центра города автомобиль Toyota Yaris сбил переходившую дорогу 72-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погиб.
Собранная на месте происшествия первоначальная информация указывает на то, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Управлявшая Toyota женщина имеет водительские права и была трезвой.
В данный момент движение на месте происшествия затруднено, движение регулируют полицейские.
Для расследования приведших к ДТП обстоятельств полиция начала уголовное производство.
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