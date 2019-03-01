ФОТО: В Пыхья-Таллинне под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

В 9:30 в Пыхья-Таллинне автомобиль сбил пожилую женщину, которая, по первоначальным данным, переходила дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где ехавший по улице Теэстузе в торону центра города автомобиль Toyota Yaris сбил переходившую дорогу 72-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погиб.

Собранная на месте происшествия первоначальная информация указывает на то, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Управлявшая Toyota женщина имеет водительские права и была трезвой.

В данный момент движение на месте происшествия затруднено, движение регулируют полицейские.

Для расследования приведших к ДТП обстоятельств полиция начала уголовное производство.