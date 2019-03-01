01.03.2019, 10:39

ФОТО: В Пыхья-Таллинне под колесами автомобиля погиб пешеход


rus.delfi.ee
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Galerii: 6 pilti
Foto: Lugeja foto

Сегодня утром произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где пешеход попал под машину и погиб.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что, по первоначальной информации, ДТП произошло сразу после 9:30 в Пыхья-Таллинне на перекрестке улиц Теэстузе и Эрика, где пожилая женщина попала под машину и погибла.

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