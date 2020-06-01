01.06.2020, 15:38
ФОТО | В Пыхья-Таллинне мужчина угрожал аптекарю, чтобы получить лекарства. Полиция ищет виновного(10)
В 14:20 полиция отреагировала на вызов в аптеку Benu в районе Пелгуранна, где мужчина угрожал аптекарю и требовал лекарства.
В 14:20 полиция отреагировала на вызов в аптеку Benu в районе Пелгуранна, где мужчина угрожал аптекарю и требовал лекарства.
В ходе инцидента никто не пострадал. Идет полицейская операция, чтобы задержать подозреваемого и выяснить детали инцидента.
Согласно данным Delfi, мужчина был в капюшоне и медицинской маске.
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