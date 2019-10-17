17.10.2019, 09:22

ФОТО: В Пыхья-Таллинне горит дом. Трамвайное движение нарушено

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пыхья-Таллинне горит дом. Трамвайное движение нарушено
Lugeja foto

Сегодня утром центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.

По сообщению Спасательного департамента, горит заброшенное здание.

На месте идут работы по тушению. Трамвайное движение нарушено.

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