ФОТО: В Пыхья-Таллинне горит дом. Трамвайное движение нарушено

Сегодня утром центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
По сообщению Спасательного департамента, горит заброшенное здание.
На месте идут работы по тушению. Трамвайное движение нарушено.
Сегодня утром центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
По сообщению Спасательного департамента, горит заброшенное здание.
На месте идут работы по тушению. Трамвайное движение нарушено.
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