ФОТО: В Пыхья-Таллинне горел дом

Сегодня около девяти часто утра центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
По сообщению Спасательного департамента, горело заброшенное здание.
Работы по тушению продолжались до 11:10 Трамвайное движение было нарушено, но позже восстановилось. Насколько известно, людей в здании не было.
Причины возгорания пока неизвестны.
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