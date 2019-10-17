17.10.2019, 09:22

ФОТО: В Пыхья-Таллинне горел дом

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дополнено в 11:35
rus.delfi.ee
EST 13
Galerii: 19 pilti
Tulekahju Kopli tänaval Foto: Ekspress Meedia

Сегодня около девяти часто утра центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Копли в Пыхья-Таллинне.

По сообщению Спасательного департамента, горело заброшенное здание.

Работы по тушению продолжались до 11:10 Трамвайное движение было нарушено, но позже восстановилось. Насколько известно, людей в здании не было.

Причины возгорания пока неизвестны.

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