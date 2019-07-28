ФОТО | В пярнуском парке на ребенка упала большая ветка
В Пярнуском береговом парке девочка в возрасте около пяти лет оказалась под большой упавшей с дерева ветвью. К счастью, ветви только напугали её, и ребенок отделался испугом, пишет rus.err.ee.
В Пярнуском береговом парке девочка в возрасте около пяти лет оказалась под большой упавшей с дерева ветвью. К счастью, ветви только напугали её, и ребенок отделался испугом, пишет rus.err.ee.
Человек, который рассказал о случившемся "Актуальной камере на эстонском языке", шел в нескольких метрах позади матери ребенка, а девочка шла перед матерью, когда внезапно упала ветка.
Девочка оказалась между тонких веток, к счастью, крупные ветви ее не затронули.
Случившееся показывает, что старые деревья парка могут быть опасны даже при слабом ветре.
"Да, на моих глазах упала большая ветка, и маленький ребенок оказался под ней, но, к счастью, она не пострадала", - рассказал очевидец Тийт Ричард Рейнинг.
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