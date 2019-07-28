28.07.2019, 20:43

ФОТО | В пярнуском парке на ребенка упала большая ветка


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 2 pilti
Murdunud puu Pärnu rannapargis Foto: Lugeja foto

В Пярнуском береговом парке девочка в возрасте около пяти лет оказалась под большой упавшей с дерева ветвью. К счастью, ветви только напугали её, и ребенок отделался испугом, пишет rus.err.ee.

Человек, который рассказал о случившемся "Актуальной камере на эстонском языке", шел в нескольких метрах позади матери ребенка, а девочка шла перед матерью, когда внезапно упала ветка.

Девочка оказалась между тонких веток, к счастью, крупные ветви ее не затронули.

Случившееся показывает, что старые деревья парка могут быть опасны даже при слабом ветре.

"Да, на моих глазах упала большая ветка, и маленький ребенок оказался под ней, но, к счастью, она не пострадала", - рассказал очевидец Тийт Ричард Рейнинг.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: