ФОТО | В пярнуском парке на ребенка упала большая ветка

Человек, который рассказал о случившемся "Актуальной камере на эстонском языке", шел в нескольких метрах позади матери ребенка, а девочка шла перед матерью, когда внезапно упала ветка.

Девочка оказалась между тонких веток, к счастью, крупные ветви ее не затронули.

Случившееся показывает, что старые деревья парка могут быть опасны даже при слабом ветре.

"Да, на моих глазах упала большая ветка, и маленький ребенок оказался под ней, но, к счастью, она не пострадала", - рассказал очевидец Тийт Ричард Рейнинг.