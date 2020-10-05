05.10.2020, 18:57
ФОТО | В пярнуском пабе пьяный мужчина размахивал оружием и угрожал посетителям расправой(9)
В понедельник вечером полиция задержала в одном из пярнуских баров нетрезвого мужчину, который вел себя весьма агрессивно
В понедельник вечером полиция задержала в одном из пярнуских баров нетрезвого мужчину, который вел себя весьма агрессивно
В 17.30 полиция получила сообщение, что в пярнуском пабе, расположенном на Рижском шоссе, буянит пьяный мужчина, который угрожает посетителям, используя оружие.
По прибытию полицейские первым делом обеспечили безопасность окружающих и затем задержали мужчину. Оружия или предмета, похожего на оружие, при нем не оказалось.
Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.
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