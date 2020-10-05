05.10.2020, 18:57

ФОТО | В пярнуском пабе пьяный мужчина размахивал оружием и угрожал посетителям расправой

 (9)
Каролийна Васли
EST 9
ФОТО | В пярнуском пабе пьяный мужчина размахивал оружием и угрожал посетителям расправой
Ricardo Kivika

В понедельник вечером полиция задержала в одном из пярнуских баров нетрезвого мужчину, который вел себя весьма агрессивно

В 17.30 полиция получила сообщение, что в пярнуском пабе, расположенном на Рижском шоссе, буянит пьяный мужчина, который угрожает посетителям, используя оружие.

По прибытию полицейские первым делом обеспечили безопасность окружающих и затем задержали мужчину. Оружия или предмета, похожего на оружие, при нем не оказалось.

Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

Foto: Ricardo Kivikas
Читайте также: