ФОТО | В пярнуском пабе пьяный мужчина размахивал оружием и угрожал посетителям расправой

В 17.30 полиция получила сообщение, что в пярнуском пабе, расположенном на Рижском шоссе, буянит пьяный мужчина, который угрожает посетителям, используя оружие.

По прибытию полицейские первым делом обеспечили безопасность окружающих и затем задержали мужчину. Оружия или предмета, похожего на оружие, при нем не оказалось.

Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

Foto: Ricardo Kivikas