ФОТО | В Пярнумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб мужчина

Сегодня в 13:28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
В ДТП погиб управлявший легковым автомобилем мужчина. Движение на месте происшествия сильно нарушено, его регулирует полиция. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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