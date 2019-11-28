28.11.2019, 14:19

ФОТО | В Пярнумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб мужчина

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Õnnetus Pärnumaal Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 13:28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В ДТП погиб управлявший легковым автомобилем мужчина. Движение на месте происшествия сильно нарушено, его регулирует полиция. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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