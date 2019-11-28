ФОТО | В Пярнумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб мужчина

rus.delfi.ee EST

Сегодня в 13:28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик.