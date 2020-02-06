06.02.2020, 17:10
ФОТО | В Пярнумаа съехал в кювет перевозивший бревна грузовик. Водитель получил легкие травмы
В 12 часов в Центр тревоги сообщили, что в Пярнумаа на дороге между Пярну-Яагупи и Кергу произошло ДТП. Ехавший в сторону Кергу грузовик при повороте налево вылетел с дороги в правую сторону.
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