06.02.2020, 17:10

ФОТО | В Пярнумаа съехал в кювет перевозивший бревна грузовик. Водитель получил легкие травмы


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Avarii Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk

В 12 часов в Центр тревоги сообщили, что в Пярнумаа на дороге между Пярну-Яагупи и Кергу произошло ДТП. Ехавший в сторону Кергу грузовик при повороте налево вылетел с дороги в правую сторону.

В машине в момент аварии находился только водитель, хотя мужчина был пристегнут ремнем безопасности, он получил легкие ушибы. Медики осмотрели его, водитель в стационарном лечении не нуждался.

Извилистая дорога в наиболее тенистых местах была очень скользкой, и, по словам водителя, прицеп сначала проскользил поперек дороги, затем вылетел в кювет и утянул за собой и переднюю часть.

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