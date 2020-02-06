ФОТО | В Пярнумаа съехал в кювет перевозивший бревна грузовик. Водитель получил легкие травмы

В машине в момент аварии находился только водитель, хотя мужчина был пристегнут ремнем безопасности, он получил легкие ушибы. Медики осмотрели его, водитель в стационарном лечении не нуждался.

Извилистая дорога в наиболее тенистых местах была очень скользкой, и, по словам водителя, прицеп сначала проскользил поперек дороги, затем вылетел в кювет и утянул за собой и переднюю часть.