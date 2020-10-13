ФОТО | В Пярнумаа Porsche от столкновения с деревом разбился пополам и загорелся. Водителя и пассажира пришлось вырезать из обломков

Ночью в 1:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Пайдеском шоссе в поселке Пайкузе по неизвестной причине Porsche съехал с дороги и врезался в дерево.

От столкновения с деревом автомобиль загорелся. Спасательный департамент сообщает, что до прибытия спасателей на месте ДТП оказался местный житель, потушивший горящую часть автомобиля.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, им пришлось вырезать из обломков автомобиля водителя и пассажира, отрезав крышу и дверь со стороны пассажира.

Ляэнеская префектура сообщает, что оба человека пострадали и были отвезены в больницу, у водителя тяжелые травмы.

Полиция сообщила, что сейчас известно, что в автомобиле находились двое мужчин, 29-летний водитель и 32-летний пассажир, они оба были пристегнуты ремнем безопасности.

"Возможно, это спасло их обоих от летального исхода, так как картина на месте происшествия открывалась просто ужасная. Машина была разбита пополам, мотор загорелся и повсюду валялись обломки автомобиля", — описала ситуацию полиция.

Трезвость водителя выявит экспертиза.

Учитывая уровень повреждения автомобиля, у полиции есть основания предполагать, что его скорость была намного выше разрешенной. Точные детали инцидента выявит следствие.

В то время дорога в месте ДТП была мокрой от дождя, который местами продолжал лить. ДТП произошло на прямом участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч.