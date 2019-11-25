ФОТО | В Пярнумаа погиб водитель: женщину вынесло с трассы

По словам полицейского из аварийной группы Андруса Ваарика, машина двигалась со стороны Коонга и на повороте выехала с дороги в поле. "Тормозного пути мы на дороге не нашли, автомобиль перевернулся через крышу, к несчастью водитель погиб на месте", — сообщил Ваарик.

Управлявшая машиной женщина не была пристегнута ремнем безопасности и вылетела из салона. "Длинная предстоит дорога или короткая, ремень безопасности удержит нас в случае несчастья на месте, и можно будет избежать самого худшего", — напомнил сотрудник полиции.

Была ли причиной аварии проблема со здоровьем или опьянение — выяснит судебная экспертиза.