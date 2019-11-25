ФОТО | В Пярнумаа погиб водитель: женщину вынесло с трассы

Сегодня в 12.11 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Ляэнеранна: в селе Ура c дороги выехал автомобиль Opel. Находившаяся за рулем машины женщина погибла на месте происшествия.
По словам полицейского из аварийной группы Андруса Ваарика, машина двигалась со стороны Коонга и на повороте выехала с дороги в поле. "Тормозного пути мы на дороге не нашли, автомобиль перевернулся через крышу, к несчастью водитель погиб на месте", — сообщил Ваарик.
Управлявшая машиной женщина не была пристегнута ремнем безопасности и вылетела из салона. "Длинная предстоит дорога или короткая, ремень безопасности удержит нас в случае несчастья на месте, и можно будет избежать самого худшего", — напомнил сотрудник полиции.
Была ли причиной аварии проблема со здоровьем или опьянение — выяснит судебная экспертиза.
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