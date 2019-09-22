22.09.2019, 09:50

ФОТО | В Пярнумаа ночью полыхала фура. Машина сгорела почти полностью


rus.delfi.ee
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Pärnumaal Sindis põles öösel reka Foto: Lauri Lankots

Сегодня ночью в Пярнумаа, в Синди, на Пярнуском шоссе загорелся грузовик. От горевшей открытым пламенем фуры остался только прицеп, причина пожара выясняется.

Спасательный департамент получил сообщение о пожаре после полуночи. В Синди, поблизости от перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Пыхья загорелся грузовик, который был уничтожен огнем почти полностью.

Ни один человек не пострадал. Обстоятельства случившегося еще уточняются.

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