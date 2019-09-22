ФОТО | В Пярнумаа ночью полыхала фура. Машина сгорела почти полностью

Спасательный департамент получил сообщение о пожаре после полуночи. В Синди, поблизости от перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Пыхья загорелся грузовик, который был уничтожен огнем почти полностью.

Ни один человек не пострадал. Обстоятельства случившегося еще уточняются.