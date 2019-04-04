ФОТО: В Пярнумаа молоковоз врезался в легковушку

Сегодня около 12:30 произошло ДТП в волости Хяэдемеэсте в деревне Раннаметса, где выполнявший разворот управлявший молоковозом мужчина врезался в автомобиль Volkswagen Passat.

По первоначальным данным, в результате ДТП пострадала находившаяся за рулем легкового автомобиля женщина, которую доставили в больницу. На месте происшествия одно направление движения закрыто и полицейские регулируют движение.