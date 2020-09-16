ФОТО | В Пярнумаа горит ангар: раздаются взрывы и распространяются ядовитые газы

В Пярнумаа в деревне Сельяметса ярким пламенем горит ангар станции переработки отходов, происходят взрывы и в большом количестве распространяются ядовитые выделяемые при горении газы.
По первоначальным данным, люди в инциденте не пострадали.
Спасательный департамент попросил жителей района Пайкузе и Синди закрыть окна и двери и выключить вентиляцию. При передвижении следует по возможности избегать дороги Таали-Пылендмаа-Сельяметса.
В 4:24 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Сельяметса горит ангар. По прибытии спасателей большой ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем и загорелись спрессованные отходы вокруг него. Работы по тушению идут. сам ангар уничтожен.
Утром в 7:45 спасатели оценили, что работы по тушению будут продолжаться целый день. Угрозы распространения огня нет, ядовитые газы все-таки еще в некоторой степени выделяются.
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