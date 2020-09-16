ФОТО | В Пярнумаа горит ангар: раздаются взрывы и распространяются ядовитые газы

По первоначальным данным, люди в инциденте не пострадали.

Спасательный департамент попросил жителей района Пайкузе и Синди закрыть окна и двери и выключить вентиляцию. При передвижении следует по возможности избегать дороги Таали-Пылендмаа-Сельяметса.

В 4:24 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Сельяметса горит ангар. По прибытии спасателей большой ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем и загорелись спрессованные отходы вокруг него. Работы по тушению идут. сам ангар уничтожен.

Утром в 7:45 спасатели оценили, что работы по тушению будут продолжаться целый день. Угрозы распространения огня нет, ядовитые газы все-таки еще в некоторой степени выделяются.

Pärnumaal Seljametsas põlev angaar. Foto: Päästeamet