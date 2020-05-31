ФОТО | В Пярнумаа горело торфяное болото. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро

В воскресенье после полудня в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Майма загорелось торфяное болото. Площадь пожара оценивалась примерно в 45 гектаров.В 00:13 возгорание удалось взять под контроль.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Майма в 15:32.
По первоначальной информации, загорелись торфяные разработки и работники предприятия торфяного производства пытались сами потушить пожар. Спасатели отреагировали на пожар усиленным составом, и сейчас идет определение границ распространения огня.
Но из-за сильного ветра огонь быстро распространяется дальше, и площадь зоны пожара не окончательная. Сейчас огонь распространился до озера Лавассааре. Пожарные работы очень сложные из-за мягкой почвы, и доступ к очагам пожара затруднен. Пожар интенсивный, и окончательное ограничение линии огня может занять много времени, потому что территория большая и доступ сложный.
На месте происшествия находится 18 различных единиц техники со всего Пярнумаа, помимо машин спасателей привлечены UTV и ATV, а также дрон, при помощи которого определяют площадь зоны пожара. Вдобавок ждут вертолет Департамента полиции и погранохраны, который скоро прибудет. В районе пожара сейчас прямой опасности для людей нет, но из-за направления ветра дым распространяется в сторону Ахасте, поэтому людей в этом районе просят держать окна и двери закрытыми и оставаться в помещениях.
Причина возникновения пожара неизвестна.
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