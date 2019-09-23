ФОТО | В Пярну в воскресенье загорелись четыре здания. Имеет место преступление?
В Пярну на улице Хоспидали в воскресенье вечером произошел пожар, охвативший четыре здания.
В Пярну на улице Хоспидали в воскресенье вечером произошел пожар, охвативший четыре здания.
"Вспыхнувший в центре Пярну в начале девятого вечера пожар охватил три здания", - сообщил в воскресенье в 21.00 в Twitter Спасательный департамент. Немного позже уточнили, что огонь угрожал и находящемуся рядом отелю, из которого эвакуировали людей. В 22 часа люди вернулись обратно.
"На улице Хоспидали пожар в трех пустующих зданиях, а также в конференц-центре отеля, у которого пострадала крыша. Работы продолжаются", - сообщили
По данным издания Pärnu Postimees, речь идет о поджоге, и предполагаемый поджигатель задержан.
В Спасательном департаменте в 23.30 сообщили, что огонь взят под контроль, информации о пострадавших нет.
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