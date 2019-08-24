ФОТО: В Пярну подожгли похоронное бюро — до тел огонь не добрался

Сегодня рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. От огня пострадали лишь пол, чердак и гробница.
Руководитель бюро Майе Рохумяги отметила, что на камере был замечен молодой человек, у него в руках была канистра. В полиции подтвердили, что по нынешним данным, это был поджог, начато уголовное делопроизводство.
В 3:51 сработала сигнализация, а в 4:16 пожар уже был потушен. Во время происшествия в здании было 6 трупов. "Я больше всего боялась, что тела будут осквернены. К счастью, пламя не достигло морозильную камеру, дверь была настолько прочной, что огонь не пробрался", — добавила Рохумяги.
Ляанеская префектура отметила, что владельцам похоронного бюро был нанесен ущерб в 20 000 евро.
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