ФОТО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост

Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост.
В Центре тревоги Delfi сказали, что что лодка длиною в четыре метра в результате столкновения перевернулись. Люди самостоятельно вплавь добрались до берега.
На место прибыли как спасатели, так и полиция и скорая. Судно было доставлено на берег. Медики осмотрели выбравшихся на берег людей, и с ними, к счастью, все было в порядке.
Точные причины выясняются.
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