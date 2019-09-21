21.09.2019, 12:50
ФОТО: В Пярну автобус врезался в уличный фонарь и повалил его на остановку
В пятницу около 23:00 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну произошло ДТП. Городской автобус врезался в уличный фонарь, в результате чего столб с фонарем упал на автобусную остановку.
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Заворотнюк — новая жертва? Как связаны ЭКО и рак
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти