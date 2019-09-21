ФОТО: В Пярну автобус врезался в уличный фонарь и повалил его на остановку

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В пятницу около 23:00 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну произошло ДТП. Городской автобус врезался в уличный фонарь, в результате чего столб с фонарем упал на автобусную остановку.