ФОТО: В Пярну автобус врезался в уличный фонарь и повалил его на остановку

В пятницу около 23:00 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну произошло ДТП. Городской автобус врезался в уличный фонарь, в результате чего столб с фонарем упал на автобусную остановку.
В пятницу около 23:00 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну произошло ДТП. Городской автобус врезался в уличный фонарь, в результате чего столб с фонарем упал на автобусную остановку.
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