21.09.2019, 12:50

ФОТО: В Пярну автобус врезался в уличный фонарь и повалил его на остановку

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пярну автобус врезался в уличный фонарь и повалил его на остановку
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В пятницу около 23:00 Центр тревоги получил сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну произошло ДТП. Городской автобус врезался в уличный фонарь, в результате чего столб с фонарем упал на автобусную остановку.

К счастью, при инциденте никто не пострадал и делом дальше займется страховая фирма.

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