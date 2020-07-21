21.07.2020, 13:28
ФОТО: В производственном здании взорвалась бочка с ацетоном. Один человек сильно пострадал(1)
обновлено в 14:25
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в здании на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в здании на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.
Выяснилось, что в производственном здании загорелась бочка с ацетоном.
К моменту прибытия спасателей три человека самостоятельно выбрались из здания, но один из них получил очень сильные ожоги.
Получивший сильные ожоги 58-летний мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Возгорание было ликвидировано к половине второго дня.
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