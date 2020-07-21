21.07.2020, 13:28

ФОТО: В производственном здании взорвалась бочка с ацетоном. Один человек сильно пострадал

обновлено в 14:25
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Jõelähtme vallas asuvas tootmishoones plahvatas atsetoonitünn Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в 12:22 центр тревоги получил сообщение о пожаре в здании на Кивилоо теэ в волости Йыэляхтме.

Выяснилось, что в производственном здании загорелась бочка с ацетоном.

К моменту прибытия спасателей три человека самостоятельно выбрались из здания, но один из них получил очень сильные ожоги.

Получивший сильные ожоги 58-летний мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Возгорание было ликвидировано к половине второго дня.

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