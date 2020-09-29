ФОТО: В пожаре в жилом доме погиб человек

По словам фотографа, который побывал на месте происшествия, дом изнутри полностью сгорел. К пяти часам дня огонь был взят под контроль.

Представитель спасательного департамента подтвердил, что в пожаре погиб человек, однако ни его пол, ни возраст назвать пока не смог. Также неясно, из-за чего началось возгорание.