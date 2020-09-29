29.09.2020, 17:18

ФОТО: В пожаре в жилом доме погиб человек


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Galerii: 19 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня днем в пожаре в жилом доме в Луунья в Тартумаа погиб человек.

По словам фотографа, который побывал на месте происшествия, дом изнутри полностью сгорел. К пяти часам дня огонь был взят под контроль.

Представитель спасательного департамента подтвердил, что в пожаре погиб человек, однако ни его пол, ни возраст назвать пока не смог. Также неясно, из-за чего началось возгорание.

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