29.09.2020, 17:18
ФОТО: В пожаре в жилом доме погиб человек
Сегодня днем в пожаре в жилом доме в Луунья в Тартумаа погиб человек.
Сегодня днем в пожаре в жилом доме в Луунья в Тартумаа погиб человек.
По словам фотографа, который побывал на месте происшествия, дом изнутри полностью сгорел. К пяти часам дня огонь был взят под контроль.
Представитель спасательного департамента подтвердил, что в пожаре погиб человек, однако ни его пол, ни возраст назвать пока не смог. Также неясно, из-за чего началось возгорание.
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