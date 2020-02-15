15.02.2020, 14:29
ФОТО | В пожаре на хуторе в Пярнумаа погибли два человека
Во второй половины дня в субботу спасатели получили сообщение, что в деревни Кергу в Пярнумаа загорелся хутор.
Во второй половины дня в субботу спасатели получили сообщение, что в деревни Кергу в Пярнумаа загорелся хутор.
Спасатели нашли в доме тела двух погибших, сказал Delfi представитель Ляэнеского спасательного центра.
Причина возгорания пока неизвестна. Пожарным удалось взять огонь под контроль.
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