15.02.2020, 14:29

ФОТО | В пожаре на хуторе в Пярнумаа погибли два человека


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Põleng Kergu külas Foto: Kaspar Pokk

Во второй половины дня в субботу спасатели получили сообщение, что в деревни Кергу в Пярнумаа загорелся хутор.

Спасатели нашли в доме тела двух погибших, сказал Delfi представитель Ляэнеского спасательного центра.

Причина возгорания пока неизвестна. Пожарным удалось взять огонь под контроль.

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