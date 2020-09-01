01.09.2020, 19:56
ФОТО | В порту Ноблесснер горит судно
Сегодня вечером спасателей вызвали в таллиннский порт Ноблесснер, где горит старое судно.
Сегодня вечером спасателей вызвали в таллиннский порт Ноблесснер, где горит старое судно.
В 19.20 из Спасательного департамента порталу Delfi сообщили, что работы по тушению продолжаются, и дополнительная информация будет позже.
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