12.02.2020, 16:30

ФОТО | В Пирита каршеринг Citybee с литовскими номерами врезался в столб

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ФОТО | В Пирита каршеринг Citybee с литовскими номерами врезался в столб
Читатель RusDelfi

Читатель RusDelfi Александр отправил в редакцию фотографии, на которых видно, что автомобиль с эмблемой Citybee врезался в столб.


По словам читателя, возле автомобиля не было водителя. ДТП произошло сегодня днем, на улице Пярнамяэ в Пирита.

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