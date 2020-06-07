ФОТО: В Пирита автомобиль упал в воду

Прибывшие на место спасатели стабилизировали транспортное средство, после чего при помощи буксира вытащили его на берег. К счастью, в ходе инцидента люди не пострадали.

Пока неясно, что стало причиной: опущенный ручник или скользкий причал. Более подробных комментариев служба спасения дать не смогла.