ФОТО: В Пирита автомобиль упал в воду

Сегодня около трех часов дня центр тревоги получил сообщение о том, что в порту яхт-клуба ”Калев” в Пирита в воду упал автомобиль.
Прибывшие на место спасатели стабилизировали транспортное средство, после чего при помощи буксира вытащили его на берег. К счастью, в ходе инцидента люди не пострадали.
Пока неясно, что стало причиной: опущенный ручник или скользкий причал. Более подробных комментариев служба спасения дать не смогла.
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