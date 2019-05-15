15.05.2019, 17:45
ФОТО | В Петербурге Mercedes с эстонскими номерами сбил на переходе ребенка
Водитель автомобиля Mercedes с эстонскими номерами сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе, пишет петербургское интернет-издание ”Мой район” (фото).
Авария произошла на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта.
Машина с эстонскими номерами сбила мальчика, который переходил дорогу на красный свет. После этого автомобиль врезался в столб.
На место прибыла полиция и машина реанимации. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.