15.05.2019, 17:45

ФОТО | В Петербурге Mercedes с эстонскими номерами сбил на переходе ребенка

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ФОТО | В Петербурге Mercedes с эстонскими номерами сбил на переходе ребенка
Foto: Andres Putting

Водитель автомобиля Mercedes с эстонскими номерами сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе, пишет петербургское интернет-издание ”Мой район” (фото).

Авария произошла на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта.

Машина с эстонскими номерами сбила мальчика, который переходил дорогу на красный свет. После этого автомобиль врезался в столб.

На место прибыла полиция и машина реанимации. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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