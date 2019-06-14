14.06.2019, 13:34
ФОТО: В Пельгулинне мужчина отказался идти в больницу и угрожал полицейским оружием(4)
На улице Ристику в Таллинне произошел инцидент, когда мужчина отказался добровольно идти в лечебное заведение и заявил, что у него есть оружие.
На улице Ристику в Таллинне произошел инцидент, когда мужчина отказался добровольно идти в лечебное заведение и заявил, что у него есть оружие.
Полиция сообщила Delfi, что пыталась отвезти психически нестабильного мужчину в лечебное учреждение, но он решил оказать сопротивление и заявил, что вооружен. Поэтому полиция отреагировала большими силами.
Мужчину задержали, во время задержания он не пострадал. У него изъяли стартовый пистолет и доставили в лечебное учреждение.
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