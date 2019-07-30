ФОТО: В парке Кадриорг сломалось и упало гнилое дерево

По словам приславшего фото читателя, люди находились всего в нескольких десятках метров от дерева.

Директор парка Айн Ярве сказал Delfi, что такие случаи предупредить нельзя. ”Мы проверяем деревья каждый год. И этой весной мы тщательно проверили эту дубовую рощу. Особенное внимание уделили ”трассам певческого праздника”, потому что знали, что через парк будет проходить много людей. Этой зимой у нас был очень хороший результат”, — сказал Ярве.



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”То, что этот дуб решил прекратить своей существование…Такие вещи предугадать нельзя. Со старыми деревьями никогда не знаешь, когда они упадут: через месяц или в этот же день”, — добавил он.