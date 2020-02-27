ФОТО: В Палдиски грузовик врезался в полицейский автомобиль

По предварительным данным, грузовой автомобиль с эстонскими номерами из-за сложных погодных условий отклонился на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем, двигавшимся ему навстречу. Водитель полицейского автомобиля — 33-летняя женщина — была доставлена на скорой в больницу. По имеющимся данным, травмы пострадавшей не тяжелые.

Водитель грузовика — 45-летний мужчина — был трезв.