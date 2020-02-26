ФОТО | В Палдиски фура столкнулась с полицейским автомобилем. Пострадал страж порядка

По предварительным данным, грузовой автомобиль из-за плохих погодных условий отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся с шедшим навстречу полицейской машиной.

Находившаяся за рулем 33-летняя женщина-полицейский получила травмы и была доставлена скорой помощью в больницу. По имеющейся на данный момент информации, ее травмы не являются тяжелыми.

Управлявший фурой 45-летний мужчина был трезв.

"Желаю нашему сотруднику скорейшего выздоровления. К сожалению, даже при всем желании полностью избежать несчастий нельзя", - сказал префект Кристьян Яани и призвал всех водителей к осторожности.

По состоянию на 19 часов среды в Эстонии произошли 107 дорожных аварии, из которых 63 - в Таллинне и Харьюмаа. Большинство из них были обусловлены скользкой дорогой и сложными погодными условиями.

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