ФОТО: В Палдиски автомобиль наехал на пешеходов

Сегодня в 10:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП, когда 32-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota наехал на 30-летнего и 31-летнего мужчину.

Водителя доставили в участок для экспертизы, чтобы выяснить возможную степень опьянения. Точные детали инцидента выяснит следствие.