22.06.2019, 13:30

ФОТО: В Палдиски автомобиль наехал на пешеходов

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Палдиски автомобиль наехал на пешеходов
Foto: Delfi lugeja

В Палдиски на улице Маяка произошло серьезное ДТП, когда легковой автомобиль наехал на двух мужчин. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.

Сегодня в 10:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП, когда 32-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota наехал на 30-летнего и 31-летнего мужчину.

Водителя доставили в участок для экспертизы, чтобы выяснить возможную степень опьянения. Точные детали инцидента выяснит следствие.

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