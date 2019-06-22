ФОТО: В Палдиски автомобиль наехал на пешеходов

В Палдиски на улице Маяка произошло серьезное ДТП, когда легковой автомобиль наехал на двух мужчин. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.
Сегодня в 10:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП, когда 32-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota наехал на 30-летнего и 31-летнего мужчину.
Водителя доставили в участок для экспертизы, чтобы выяснить возможную степень опьянения. Точные детали инцидента выяснит следствие.
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