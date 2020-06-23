23.06.2020, 16:37
ФОТО | В озере Выртсъярв обнаружили труп мужчины
В субботу вечером на озере Выртсъярв из лодки выпали двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а тело второго обнаружили лишь лишь сегодня, во вторник.
В субботу вечером на озере Выртсъярв из лодки выпали двое мужчин. Одного из них удалось спасти, а тело второго обнаружили лишь лишь сегодня, во вторник.
Тело погибшего обнаружил случайный человек, находившийся на озере. Тело доставили на берег и отправили на судмедэкспертизу.
Согласно первоначальным данным, инцидент на лодке вызвал сильный ветер.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Медленно, но верно: как Бухара выходит из коронавирусной комы
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
В Бишкеке троих подозревают в убийстве. Двоим из них по 17 лет