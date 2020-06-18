ФОТО: В озере Паала в Вильянди ищут утопленника

В ночь на четверг центр тревоги получил сообщение о том, что в озере Паала в Вильянди утонул человек.
Прибывшие на место спасатели начали поиски, но безрезультатно. Дальнейшие поиски будет вести полиция с привлечением водолазов.
По имеющейся на настоящий момент информации, у озера отдыхали компания из трех человек. Они были пьяны. Один из них решил искупаться, но в результате ушел под воду.
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