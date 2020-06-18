ФОТО: В озере Паала в Вильянди ищут утопленника

Прибывшие на место спасатели начали поиски, но безрезультатно. Дальнейшие поиски будет вести полиция с привлечением водолазов.

По имеющейся на настоящий момент информации, у озера отдыхали компания из трех человек. Они были пьяны. Один из них решил искупаться, но в результате ушел под воду.