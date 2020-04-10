ФОТО | В Отепя произошел серьезный пожар на мебельном заводе Jumek

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит бытовое здание. Проблема состояла в том, что бытовое здание было пристроено к зданию завода, поэтому была опасность, что огонь распространится дальше.

Это был вызов третьей степени, то есть ситуацию оценили как высоко опасную. На месте были спасательные команды из Тарту, Тырва, Рынгу, Пука, Отепя, на всякий случай были вызваны две машины скорой помощи.

У спасателей ушло много времени, чтобы потушить здание: огонь взяли под контроль ближе к полуночи, а окончательно потушили возгорание лишь в полвторого ночи.

На утро пятницы представитель Jumek сообщил, что все в порядке. По его словам, загорелась основная часть сушилок, остальное производство не пострадало.