ФОТО | В Нарве подожгли микроавтобус, ущерб превысил 10 000 евро

Как сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергея Масленников, полиция получила информацию о возможном подозреваемом и задержанный 32-летний мужчина на допросе признался в содеянном. Мужчина был освобожден вчера, но в отношении него ведутся необходимые процессуальные действия. "Владелец уничтоженного микроавтобуса и подозреваемый знакомы между собой", — пояснил Масленников.

На сегодняшний день полиция также установила личность двух мужчин, которых есть основание подозревать в поджоге автомобиля в Нарве на ул. Креэнхольми прошлым летом, когда ущерб составил 16 000 евро. Уголовные делопроизводства ведутся по обоим происшествиям.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо напоминает, что хотя эстонская пословица гласит, что вор не забирает хотя бы вешалку, а огонь уносит все, все же огонь не забирает с собой все с места преступления.

"Ошибочно считается, что огонь уничтожает все следы и преступник сможет избежать наказания. Но на каждом месте преступления можно найти следы, которые приведут к виновнику. Сейчас продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этих двух случаев и такая же интенсивная работа ведется и по расследованию других похожих случаев в Ида-Вирумаа", — сказал Хейнсоо.