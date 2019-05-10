ФОТО: В Мяо при столкновении пяти автомобилей погибла молодая женщина

В пятницу в 8:16 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 74 километре шоссе Таллинн-Тарту — в деревне Отику в Ярвамаа. Там столкнулись пять автомобилей: легковые автомобили Volkswagen и Toyota, микроавтобусы Renault Master и Renault Trafic, и один грузовик.

На месте ДТП погибла находившаяся в Volkswagen молодая женщина, которую медики пытались вернуть к жизни, но безрезультатно. В том же автомобиле были еще два человека, которые не пострадали.

В обоих микроавтобусах Renault были только водители, которые пострадали и были доставлены в больницу. В Toyota и грузовике были тоже только водители, но они не пострадали.

В резльтате ДТП движение перекрыто в обоих направлениях.