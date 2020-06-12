ФОТО: В Муствеэ из-за удара молнии сгорел подвал, в Тарту — крыша жилого дома

Хозяина хутора на месте не было, пожар заметил сосед.

Также вчера в 20:35 в центр тревоги сообщили о том, что на улице Куру в Тарту загорелась крыша рядного дома. Люди эвакуировались самостоятельно, спасатели потушили возгорание к 21:54.



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По предварительным данным, пожар произошел либо из-за неисправности электропроводки, либо из-за удара молнии. Точные причины выясняются.