12.06.2020, 11:33

ФОТО: В Муствеэ из-за удара молнии сгорел подвал, в Тарту — крыша жилого дома

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ФОТО: В Муствеэ из-за удара молнии сгорел подвал, в Тарту — крыша жилого дома
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Вчера в 13:09 центр тревоги получил сообщение о том, что на хуторе в деревне Вытиквере в волости Муствеэ от попадания молнии загорелось дерево и упало на крышу подвала.

Хозяина хутора на месте не было, пожар заметил сосед.

Также вчера в 20:35 в центр тревоги сообщили о том, что на улице Куру в Тарту загорелась крыша рядного дома. Люди эвакуировались самостоятельно, спасатели потушили возгорание к 21:54.

Päästeamet


По предварительным данным, пожар произошел либо из-за неисправности электропроводки, либо из-за удара молнии. Точные причины выясняются.

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