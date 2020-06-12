12.06.2020, 11:33
ФОТО: В Муствеэ из-за удара молнии сгорел подвал, в Тарту — крыша жилого дома(1)
Вчера в 13:09 центр тревоги получил сообщение о том, что на хуторе в деревне Вытиквере в волости Муствеэ от попадания молнии загорелось дерево и упало на крышу подвала.
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